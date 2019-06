Este ano Portugal tem 352 praias, 17 Portos de Recreio/Marinas e nove Embarcações Ecoturísticas galardoadas com a Bandeira Azul. É no Algarve que se concentra o maior número, apesar de a praia do Pintadinho, no concelho de Lagoa (distrito de Faro), ter perdido este ano essa distinção. Segue-se o Norte e a região do Tejo com o maior número de praias com esta distinção que tem em conta a informação e educação ambiental, a qualidade da água balnear, serviços e equipamentos e ainda com segurança.

“Entraram 18 praias novas costeiras e duas fluviais. Dezassete são novas no Programa Bandeira Azul, são praias que talvez aguardassem serem qualificadas e serem designadas exatamente como praias, porque, até aqui, ainda não eram designadas como praias”, explicou a coordenadora nacional do Programa Bandeira Azul, Catarina Gonçalves, na conferência de imprensa de apresentação do programa em abril, citada pela Lusa.