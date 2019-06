A Douro Azul foi eleita, pela quinta vez, a melhor empresa de cruzeiros fluviais da Europa, na gala europeia dos World Travel Awards (WTA), que decorreu no passado fim de semana, no Funchal. A empresa portuguesa reforça o estatuto de líder no segmento de cruzeiros fluviais a nível internacional. Com uma frota de 12 navios hotel, a Douro Azul é o maior operador de cruzeiros no Douro recebendo nos seus navios mais de 30 mil passageiros por ano, que correspondem a um volume mais de 200 mil de dormidas.

Mário Ferreira, CEO da Mystic Invest Holding, empresa que detém a Douro Azul, considera que a distinção evidencia “o reconhecimento internacional do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo de 26 anos ao serviço do Douro e de Portugal”.

O empresário não deixa de reconhecer o esforço da equipa e partilhou o prémio com os colaboradores da empresa: “Estas distinções são possíveis pelo trabalho árduo das centenas de pessoas que, diariamente, prestam um serviço de elevada qualidade aos nossos hóspedes. Desde os diretores, aos cozinheiros, empregados de mesa, copeiros, camareiras, marinheiros e staff do escritório, este é um prémio que reconhece o trabalho e o empenho diário de toda uma equipa”, referiu.

Mário Ferreira reconheceu também a importância dos parceiros neste sucesso: “o sucesso da Douro Azul é também o sucesso dos nossos parceiros que estão connosco neste projeto. É também um prémio que queremos partilhar com toda a região do Douro, que com a sua riqueza paisagística e cultura, e com a simpatia das suas gentes, tornam tudo isto possível”.

Este prémio é atribuído num ano em que a empresa-mãe da Douro Azul, a Mystic Invest Holding, reforça a sua estratégia de internacionalização com o crescimento para um novo setor dos cruzeiros, com o lançamento da Mystic Cruises, empresa dedicada a cruzeiros oceânicos em destinos como a Antártida, o Ártico ou os Fiordes da Noruega.

“A Mystic Invest é já o terceiro maior operador de cruzeiros fluviais do Mundo. Com a Douro Azul e a Nicko Cruises, transportamos perto de 100 mil passageiros em mais de 15 destinos que ligam o Porto a Shanghai. É um mercado que conhecemos bem, e onde queremos continuar a crescer e a afirmarmo-nos como líderes do setor”, referiu Mário Ferreira, projetando também o grupo com a entrada no mercado do cruzeiros oceânicos: “com o lançamento do World Explorer, o primeiro paquete construído em Portugal, abrimos novos horizontes para o grupo. O setor de cruzeiros de expedição tem um elevado potencial e partilha várias características com os cruzeiros fluviais, nomeadamente o caráter mais intimista dos navios e dos programas”.

A Mystic Invest Holding abriu no início deste ano, escritórios nos EUA para reforçar a presença no mercado norte-americano, tendo anunciado mais cinco novos navios de cruzeiro oceânicos para os próximos anos, e o reforço da frota no Douro. A empresa anunciou recentemente a entrada no seu capital da Certares, fundo norte-americano de investimento especializado no setor de cruzeiros.