Mais de 830 milhões de euros. Este é o valor que os dez desportistas mais bem pagos do mundo receberam em conjunto no último ano, de acordo com os dados divulgados pela Forbes. O português Cristiano Ronaldo está na lista, ocupando o segundo posto atrás de Lionel Messi, que pela primeira vez está em primeiro lugar no pódio.

Desde a criação, há 19 anos, deste ranking da Forbes, apenas quatro desportistas figuraram no primeiro lugar: o golfista Tiger Woods, por 12 vezes, o pugilista Floyd Mayweather, por quatro vezes, Cristiano Ronaldo, por duas vezes, e agora Messi.

As três posições do pódio são todas ocupadas por futebolistas, com Neymar a ficar com o “bronze”, mas há atletas de outros desportos na lista dos dez mais bem pagos do mundo. Nomeadamente, do ténis, pugilismo, futebol americano e basquetebol.

Fique a par do top 10 dos desportistas mais bem pagos do mundo e saiba quanto ganhou cada um deles no último ano.