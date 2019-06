Mestres e maquinistas da Soflusa estão em guerra aberta devido às exigências de melhorias salariais de ambas as carreiras profissionais. Os primeiros não admitem que os maquinistas também tenham as condições salariais melhoradas. A haver equiparação, deve ser só para os marinheiros.

A posição é assumida numa carta enviada pelo Sindicato dos Fluviais e Costeiros ao secretário de Estado adjunto e da Mobilidade, José Mendes, e divulgada esta terça-feira pela Rádio Renascença. Em causa está a exigência dos mestres de manter uma diferença salarial significativa relativamente aos maquinistas.

“Estamos convictos que o Governo e a empresa também vão cumprir a sua parte no acordo, mantendo a diferença de 109,44 euros em relação aos maquinistas”, escreve o presidente do sindicato Carlos Costa em nome da Comissão de Mestres, avisando que os mestres e o sindicato vão ficar particularmente atentos ao desenrolar da situação.

O secretário de Estado adjunto e da Mobilidade reúne esta terça-feira com os sindicatos representantes das várias classes profissionais da Soflusa, que se terão sentido marginalizados e insatisfeitos depois do acordo alcançado pelos mestres. O encontro acontece esta manhã no ministério do Ambiente com o objetivo de iniciar o processo de revisão salarial para 2020.

Segundo a Renascença, os mestres pretendem travar o início das negociações e deverão aparecer na Rua do Século.