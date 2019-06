O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, afirmou esta quarta-feira que a desaceleração geral também afetou todas as economias da Europa central e oriental, apesar dos benefícios do euro e do mercado único.

Draghi explicou numa conferência organizada pelo BCE, em Frankfurt, que o modelo de negócios dos países da Europa central e oriental “se mostrou vulnerável aos impactos do comércio internacional e às condições financeira”.

No evento participaram ainda a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, e o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos.

O BCE e o FMI falaram sobre as tensões comerciais e como estas afetam os países de Europa central e oriental.

Draghi afirmou ainda que os benefícios do mercado único para a convergência sustentada devem ser consolidados através da implementação de “reformas para alcançar um modelo de crescimento equilibrado que seja menos vulnerável às mudanças nas condições externas, como as que surgiram recentemente”.