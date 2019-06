Altri brilha na bolsa nacional. Dispara mais de 5%

Feriado em Lisboa, mas não no resto do país. E também não o foi na bolsa nacional, que viveu mais um dia de ganhos, acompanhando a tendência positiva das principais praças europeias. O PSI-20 valorizou, beneficiando da forte subida das ações da Altri, que ganhou mais de 5%.

O índice de referência nacional, o PSI-20, encerrou a sessão a ganhar 0,29%, avançando para os 5.194,08 pontos, com a maioria das cotadas a apresentarem ganhos. Na Europa, o Stoxx 600 somou 0,14%, assim como a generalidade dos restantes mercados do Velho Continente.

Na praça portuguesa, a estrela foi a Altri que ganhou 5,21% para 6,46 euros, um movimento positivo que contagiou os restantes títulos do setor da pasta e papel. A Navigator encerrou a valorizar 1,41% para 3,32 euros, enquanto a Semapa, que controla a Navigator, avançou 0,81%.

De destacar também o comportamento do BCP, que subiu 1,31% para 26,39 cêntimos, dando o seu contributo para o desempenho positivo do índice nacional.

No setor energético, enquanto a EDP Renováveis somou 1,43%, a EDP ganhou ligeiros 0,03%. A Galp Energia, que chegou a puxar pela bolsa à boleia da forte recuperação dos preços do petróleo nos mercados internacionais, acabou por encerrar a negociação com uma queda de 0,38% para 13,26 euros.

Também os CTT recuaram, perdendo 0,71%, mas foi a Jerónimo Martins que acabou por impedir uma subida mais expressiva da bolsa nacional ao apresentar uma desvalorização de 0,85% para cotar nos 14,53 euros.