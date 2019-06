Os ministros das Finanças da União Europeia alcançaram na madrugada desta sexta-feira, no Luxemburgo, um acordo sobre a estrutura, as funções e a governação do futuro orçamento da zona euro, o designado instrumento orçamental para a convergência e competitividade. Mas há questões que continuam em aberto, nomeadamente algumas modalidades de financiamento e a dimensão do orçamento, confirmou Mário Centeno em conferência de imprensa.

“Nas últimas horas fizemos progressos substanciais que vão reforçar significativamente a zona euro tornando-a mais capaz de enfrentar qualquer crise”, disse aos jornalistas o ministro das Finanças francês Bruno Le Maire. “Pela primeira vez criámos um orçamento operacional que vai ajudar os países da zona euro a convergir e a torná-los mais competitivos.”

O futuro instrumento orçamental vai apoiar o investimento e as reformas estruturais a realizar nos Estados-membros.

O acordo alcançado após uma maratona negocial de várias horas será apresentado pelo presidente do Eurogrupo Mário Centeno na manhã desta sexta-feira em conferência de imprensa, no Luxemburgo.

Os ministros das Finanças da UE também chegaram a um consenso sobre o novo Tratado que reforça o Mecanismo Europeu de Estabilidade. O MEE – que apoia, sob condições rigorosas, os Estados-membros da zona euro afetados ou ameaçados por dificuldades de financiamento – será o mecanismo de apoio do Fundo Único de Resolução bancária, reforçando assim a rede de segurança do sistema bancário.

(Notícia atualizada às 7:38 com mais informação)