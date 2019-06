Crédito ao consumo recua para mínimos de sete meses em abril

O mês de abril ficou marcado por uma quebra do montante de crédito ao consumo concedido. Os bancos e as financeiras deram 563,7 milhões de euros em empréstimos com esse fim naquele mês. Trata-se do montante mais baixo dos últimos sete meses e deve-se ao recuo no crédito automóvel e pessoal.

Estatísticas divulgadas pelo Banco de Portugal, nesta segunda-feira, mostram que os bancos e as instituições de crédito especializado concederam 563,683 milhões de euros em empréstimos ao consumo em abril. Este montante representa uma quebra de 8,7% face aos 617,471 milhões de euros disponibilizados em março e é o valor mais baixo desde setembro de 2018.

Face ao mesmo mês do ano passado, a verba disponibilizado apresenta também uma redução na ordem dos 3,8%, naquela que é ainda a primeira redução homóloga desde pelo menos 2013, tendo em conta o histórico da entidade liderada por Carlos Costa.

Evolução das principais classes de crédito ao consumidor

Fonte: Banco de Portugal

A redução dos níveis de concessão coincide com um período em que está em plena implementação a recomendação do Banco de Portugal com vista a colocar um travão ao crédito às famílias, visando prevenir situações de sobreendividamento.

De forma desagregada, a generalidade das finalidades de crédito ao consumo apresentaram uma tendência de redução em abril. Mas foram sobretudo o crédito automóvel e os outros créditos pessoais, as categorias que mais pesaram no rumo negativo da concessão.

Em abril, na categoria de outros créditos pessoais — inclui empréstimos sem finalidade específica, lar e outras finalidades — foram concedidos 244,112 milhões de euros, 11,6% abaixo dos 276,052 milhões disponibilizados em março. Em termos homólogos também se observou uma redução na ordem dos 1%.

Já no automóvel, entre março e abril, observou-se uma descida de 2%, para os 233,403 milhões de euros. Em termos homólogos, a quebra de 8%. Os montantes de financiamento recuaram em todos os segmentos e tipo de carros.

Mas foram os empréstimos para aquisição de carros novos os que mais baixaram. Na locação financeira ou ALD a redução mensal foi de 16,7%, para 24,734 milhões de euro, enquanto no segmento de reserva de propriedade o corte entre março e abril foi de 4%, para 48,681 milhões de euros. Nos usados a redução mensal foi de 3,3% e de 0,1%, respetivamente, para 8,992 milhões e 150,996 milhões de euros. Em termos homólogos, as quebras foram de 8,7 e 4,2%, respetivamente, nesse segmento.

Já na categoria de cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto registou-se uma quebra mensal de 17%, para os 78,197 milhões de euros. Em termos homólogos, a redução foi de 1%.

Por sua vez, os empréstimos destinados à educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamento registaram uma redução mensal de 13%, para 7,971 milhões de euros. Face ao mesmo mês do ano passado, a tendência foi no entanto de subida: 45,7%.

No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, os bancos e as financeiras concederam 2.324 milhões de euros em crédito ao consumo, uma redução de 2,66%, a primeira do histórico do Banco de Portugal que tem início em 2013.

(Notícia atualizada às 11h47 com mais informação)