O Governo publicou esta terça-feira o calendário escolar para o próximo ano letivo onde já é possível ver quando são as férias de Natal, Páscoa e as datas dos exames e provas de aferição.

O ano letivo 2019/2020 arranca entre os dias 10 e 13 de setembro, com o primeiro período a terminar a 17 de dezembro (uma terça-feira). Esta será a primeira interrupção para férias de Natal que duram 19 dias corridos incluindo os feriados e fins de semana. Já no ano letivo que agora termina (2018/2019), os alunos pararam o mesmo número de dias.

O segundo período recomeça a 6 de janeiro, uma segunda-feira, e decorre até 27 de março, naquele vai ser o último dia do segundo período. No meio haverá uma pausa de três dias para o Carnaval entre 24 e 26 de fevereiro. As férias da Páscoa vão dar aos alunos 17 dias de paragem, tal como aconteceu neste ano letivo de 2018/2019.

As aulas retomam para o último período a 14 de abril e o fim do ano letivo difere conforme o ciclo do ensino básico. Os primeiros a terminar são os alunos do 9.º, 11.º e 12.º anos a 4 de junho. A partir daí há outras datas para o fim das aulas – a 9 e 19 de junho.

As provas de aferição do ensino básico acontecem entrem 4 de maio e 18 de junho. As provas de finais de ciclo acontecem entre 15 de junho e 22 de junho. Os exames finais nacionais do ensino secundário arrancam a 15 de junho e terminam a 7 de julho para a 1.ª fase de exames.