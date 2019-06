PIB espanhol acelera no primeiro trimestre. Cresce 0,7%

A economia espanhola cresceu 0,7% nos primeiros três meses, uma décima mais que no trimestre anterior, e 2,4% em relação a igual período de 2018, apoiada no aumento do consumo e do investimento, foi divulgado.

O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol confirmou os números que já tinha avançado em finais de abril e explica que a contribuição da procura interna para o crescimento anual foi de 2,2 pontos percentuais, três décimas inferior ao verificado no quarto trimestre de 2018.

Economia espanhola acelera no primeiro trimestre

Em termos trimestrais, o consumo das famílias cresceu 0,4% e mantém o mesmo ritmo do trimestre anterior, enquanto o investimento aumentou 1,4%, quando no último trimestre de 2018 tinha caído 0,2%.

Em relação a um ano antes, o emprego aumentou 2,8%, o que significa um incremento de 510.000 postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro de um ano. Por seu lado, a remuneração média dos assalariados subiu cinco décimas, tendo crescido 1,6% em termos anuais.