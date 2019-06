PS quer maioria “absolutamente inequívoca” em outubro

A secretária-geral adjunta do PS pediu uma “maioria absolutamente mente inequívoca” na ida às urnas de outubro. “O que estou a pedir é que os portugueses confiem no Partido Socialista para continuarmos este caminho de recuperação e que haja uma maioria absolutamente inequívoca para o PS”, sublinhou Ana Catarina Mendes, em declarações aos jornalistas no final da Comissão Nacional do partido.

Apesar deste pedido, a “número dois” de António Costa fez questão de salientar o papel dos parceiros políticos deste Executivo no que foi conseguido no curso desta legislatura. “Julgo que é para todos claro que o PS, sendo o maior partido nesta solução de Governo, sem ele não seria possível um conjunto de resultados, mas os parceiros que ao longo destes quatro anos apoiaram as soluções do Governo e os Orçamentos do Estado contribuíram também para esta credibilidade. Isto tem um sinal muito positivo para Portugal”, disse Ana Catarina Mendes.

A Comissão Nacional do PS aprovou, esta quinta-feira, por larga maioria, o conjunto de critérios proposto pela secretária-geral adjunta para a escolha de candidatos a deputados nas eleições legislativas.

Numa reunião que durou cerca de três horas e que decorreu no Parque das Nações, em Lisboa, a proposta de critérios para a escolha de candidatos a deputados – processo que encerrará no dia 23 de julho com a aprovação definitiva das listas – teve apenas 14 votos contra.

Outra resolução tomada na reunião foi o chumbo da proposta apresentada pela corrente minoritária liderada pelo dirigente socialista Daniel Adrião no sentido de o PS recorrer a eleições primárias (abertas a todos os cidadãos) para designar os seus candidatos a deputados às próximas eleições legislativas. Esta proposta teve só 23 votos favoráveis.