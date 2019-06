A bolsa de Lisboa fecha a primeira metade do ano com saldo positivo, mas o percurso foi tudo menos linear. O arranque do ano foi de correção após a forte tendência vendedora de dezembro, enquanto o segundo trimestre foi de desvalorização. Para o próximo semestre, os bancos centrais poderão dar impulso, mas a geopolítica internacional será decisiva.

“O desempenho do PSI-20 foi positiva neste primeiro semestre, apesar de termos assistido a algum arrefecimento no segundo trimestre, com destaque para a desvalorização que ocorreu no mês de maio. Em todo o caso, uma performance acima dos 8% no período não deixa de ser positiva e vai em linha com a do mercado espanhol”, afirma Pedro Barata, gestor da GNB Gestão de Ativos.

O PSI-20 acumula um ganho de 8,58% desde o início do ano, apesar da desvalorização de 1,33% no trimestre, após ter fechado a sessão desta sexta-feira a subir 0,68% para 5.137,47 pontos, elevando para 1,85% o ganho acumulado em junho. Este é o melhor primeiro semestre do índice de referência nacional desde 2017, quando o índice subiu mais de 10%.

O gestor da GNB GA aponta para as taxas de juro negativas, a recuperação da economia portuguesa e a evolução positiva dos outros mercados desenvolvidos como os principais fatores que influenciaram o PSI-20. No entanto, lembra que “no resto da Europa, os mercados têm estado mais fortes com rentabilidades perto do dobro das conseguidas pelos dois mercados ibéricos“.

Comparando com as principais pares, o PSI-20 fica na cauda da Europa. O índice pan-europeu Stoxx 600 acumula um ganho de 13,87% no semestre, após uma valorização de 0,60% nesta sessão. O alemão DAX subiu 1,09% este ano e 16% nesta sessão, enquanto o francês CAC 40 valorizou 0,93% e 16%, respetivamente. Apenas o espanhol IBEX-35 valorizou menos que Lisboa, com uma subida de 0,56% na sessão e 7% no semestre.

Com CTT em mínimos e Jerónimo em alta, potencial está na Altri

“As perdas avultadas dos CTT e as desvalorizações ligeiras de pesos-pesados como a Galp e a Navigator acabaram por arrastar o PSI-20. O núcleo exportador do PSI-20 foi penalizado pela escalada da guerra comercial entre EUA e China”, explicou Steven Santos, gestor do BiG – Banco de Investimento Global.

Os CTT lideraram as perdas no índice, acumulando uma desvalorização de 28,17% desde o início do ano. As ações, que fecharam a valer 2,11 euros após um ganho de 2,42% esta sexta-feira, tocaram esta semana mínimos históricos nos 2,06 euros. O último golpe foi uma auditoria da Anacom que deu à empresa 40 dias úteis para separar gastos da atividade postal e bancária, mas a cotada tem sido pressionada, há vários meses, pelos lucros em queda, pelo processo de reestruturação e pelas dificuldades do banco em competir com os gigantes do setor.

Mas a operadora postal não foi a única cotada a fechar o semestre no vermelho, com destaque para as exportadores. As papeleiras Navigator e Semapa desvalorizam 6,72% e 5,65%, enquanto a petrolífera Galp Energia cede 1,96%.

Jerónimo Martins dispara 37%

“No polo positivo, a Jerónimo Martins foi, sem dúvida, a estrela em termos de valorização positiva no primeiro semestre. A elevada atratividade da Polónia, o principal mercado da Jerónimo Martins, e a posição de liderança da retalhista no país justificam o desempenho positivo em bolsa. A Polónia vive uma época dourada de crescimento económico e o motor é, precisamente, o consumo privado, impulsionado por um vasto mercado interno e pelos aumentos salariais”, destaca Santos.

A retalhista disparou 37,28% desde o início do ano, tendo fechado a sessão desta sexta-feira a valer 14,16 euros. Nenhuma outra cotada do PSI-20 registou ganhou destas dimensões, mas também o BCP (18,47%), a Mota-Engil (18,32%) e a Corticeira Amorim (13,11%) se destacaram positivamente. A EDP e a EDP Renováveis — que souberam neste trimestre que afinal não iam ser compradas pela China Three Gorges — valorizam 9,61% e 16%, respetivamente.

Bancos centrais podem impulsionar, mas geopolítica traz incerteza

À parte dos ganhos ficou a papeleira que mais ganhou nos primeiros meses do ano e é, por isso mesmo, a cotada em que o gestor do BiG vê maior potencial. “Depois de registar uma correção expressiva de 25% desde março, a Altri poderá ter espaço para recuperar no resto do ano, especialmente se ocorrer um recuo na atual guerra comercial, que retrai o comércio global e afeta as exportadoras”, disse sobre a empresa, que valoriza 5,26% no ano.

De forma geral, ambos analistas antecipam que o PSI-20 mantenha o sentimento positivo nos próximos meses, especialmente devido à mudança na postura do bancos centrais. Com a Reserva Federal dos EUA e o Banco Central Europeu (BCE) a apontarem para a necessidade de estímulos adicionais, poderá ser a política monetária a impulsionar as bolsas europeias.

No entanto, há fatores de incerteza. Apesar de a nível doméstico em Portugal o foco estar nas eleições legislativas em outubro, é o domínio internacional que preocupa os gestores. A guerra comercial entre EUA e China aparece à cabeça da lista de riscos, mas não é única. Brexit, tensões no Médio Oriente com impacto no petróleo (e consequentemente na Galp) e a desaceleração económica também irão determinar o sentimento nas bolsas.

“Sendo o mercado português um mercado periférico, estará sempre condicionado à evolução dos outros mercados mundiais mais representativos. Para estes, a expetativa para o segundo semestre continua a ser positiva, mas com alguma volatilidade fruto não só da evolução das taxas de juro, mas também de alguma incerteza política”, acrescentou Pedro Barata, do GNB GA.

