Temperaturas começam a descer ligeiramente na Europa

As temperaturas estão finalmente a descer na Europa, após seis dias de onda de calor na Europa que fez pelo menos oito mortos. Na França, onde o recorde absoluto foi batido na sexta-feira com 45,9 graus centígrados no sul, as temperaturas caíram cerca de dez graus em Paris ou no noroeste, mas na zona leste continuam elevadas, 36 ou 37 graus centígrados.

As temperaturas estão também mais suportáveis em Itália, com máximas de 37 ou 38 graus. De momento, pelo menos oito mortes foram relatadas devido à onda de calor que remonta ao Saara: quatro em França (mais uma pessoa em situação de risco), duas em Espanha e duas em Itália. As vítimas foram sobretudo pessoas idosas ou trabalhadores da construção.

Portugal escapou a esta vaga de calor excecional para um mês de junho. França e Espanha têm-se debatido também com incêndios florestais em França, que exigiram a evacuação de casas e danos significativos já visíveis nas vinhas do sul da França.

“Sou enólogo há 30 anos e nunca vi uma videira queimada por uma insolação como sábado”, disse Jérôme Despey, enólogo e vice-presidente do principal sindicato agrícola francês, à France Presse. Em Espanha, mais de 700 soldados, centenas de bombeiros e meios como aviões e helicópteros combateram vários incêndios no centro e nordeste, onde as temperaturas até chegaram a 42 graus. O maior incêndio foi na Catalunha, que já consumiu mais de 6.000 hectares mas está estabilizado, ainda que deva demorar dias até ser extinto.

Por outro lado, na Alemanha, especialmente no centro e leste, as temperaturas continuam altas para o país e ainda chegam a 36 ou 37 graus, sendo necessário esperar até segunda-feira para ver que baixem novamente. Segundo os serviços especializados alemães, a temperatura média de junho no país já é quatro graus mais alta que a do período de referência internacional de 1981 até 2010.