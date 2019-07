A PLMJ foi responsável pela assessoria jurídica à Minor International na venda de três hotéis localizados em Lisboa, o Tivoli Avenida da Liberdade, Tivoli Oriente Lisboa e o AVANI Avenida da Liberdade à Invesco Real Estate, numa transação avaliada em 313 milhões de euros, o que representa a maior transação hoteleira da história em Portugal.

A PLMJ foi também assessora da subsidiária do grupo Minor, o NH Hotel Group, que irá arrendar e operar os hotéis por um período inicial de 20 anos, numa operação designada por Sale and Lease Back – caracterizada pela possibilidade de transferir a propriedade de um imóvel, continuando o vendedor a usufruir do mesmo, por um período determinado.

A equipa da PLMJ foi coordenada por Francisco Lino Dias, sócio na área de Imobiliário, Urbanismo e Turismo, e integrou Abel de Barbosa Mendonça, associado coordenador da mesma área de prática e Guilherme Seabra Galante, associado sénior na área de Corporate M&A.