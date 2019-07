As vendas de automóveis em Portugal continuam a cair em junho, estando já há cinco meses consecutivos em queda. Foram matriculados 29.743 veículos no mês passado, menos 4% em relação a maio. Desde o início do ano, o mercado de ligeiros de passageiros já registou uma diminuição nas vendas de 4,4%.

Nas marcas que mais vendem no país, a Renault e a Peugeot, sentiram-se quedas nas vendas de automóveis ligeiros de passageiros em junho, de 4,3% e 11,6%, respetivamente, de acordo com os dados da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP). A Opel, a Nissan e a Volkswagen também registam diminuições no número de veículos matriculados nesta categoria, a rondar os 20%.

Já quando se olha para as vendas de janeiro a junho, a Peugeot e a Citroën conseguem ter uma variação positiva face ao mesmo período do ano anterior. O mesmo não se pode dizer da Renault, que vê as unidades matriculadas de ligeiros de passageiros cair 9,3%, ou da Fiat, que regista uma quebra de 4,6% nos primeiros seis meses do ano.

“No primeiro semestre de 2019, foram colocados em circulação 150.688 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 3,7 por cento”, aponta a ACAP, em comunicado. O balanço dos primeiros seis meses do ano é negativo em comparação com 2018 em todos os segmentos, exceto nos veículos pesados.