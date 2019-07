João Pereira Coutinho já deu ordem para tirar SAG da bolsa

A saída da SAG da bolsa de Lisboa ficou mais próxima. João Pereira Coutinho já entregou na CMVM o pedido de perda da qualidade de sociedade aberta da empresa do setor automóvel, revela um comunicado enviado ao regulador nesta quarta-feira.

“Tendo o Oferente afirmado inequivocamente, no Prospeto e no Anúncio de Lançamento, que era sua intenção, após o Termo da Oferta, promover a perda da qualidade de sociedade aberta da Sociedade Visada, mais informou que, nesta mesma data, deu entrada na CMVM o correspondente requerimento”, dá conta o comunicado.

Este anúncio vai ao encontro das intenções do empresário português que tinha lançado uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) da SAG, da qual era o principal acionista, tendo como objetivo precisamente retirar a empresa da bolsa nacional. A OPA foi concluída na passada sexta-feira e os seus resultados foram divulgados segunda-feira.

Neste momento, revela o mesmo comunicado, João Pereira Coutinho detém um total de 95,30% dos direitos de voto da cotada, correspondentes a 161.318.826 de ações, ultrapassando o limite de 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da SAG.

A OPA foi lançada no final do mês de abril, no âmbito da venda da SIVA ao grupo Porsche para garantir a “continuidade das operações” do importador de automóveis e assim assegurar 650 postos de trabalho. A SIVA será vendida por 1 euro.

Num outro comunicado, a SAG referiu ainda que no âmbito da OPA alienou 16.771.015 ações próprias, que detinha de forma direta e indireta, correspondentes a 9,88% do capital social. Os títulos foram vendidos ao preço unitário de 6,15 cêntimos a Pereira Coutinho.