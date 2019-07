Abanca e Crédit Agricole juntam-se em seguradora ibérica

O Abanca e o Crédit Agricole Assurances assinaram, em Madrid, um acordo para 30 anos para desenvolver o negócio de seguros Não Vida em Portugal e Espanha. Uma empresa conjunta vai nascer deste acordo procurando clientes particulares e empresas com menos de dois milhões de euros de faturação. O modelo de negócio está centrado na criação e comercialização de produtos simples, mas inovadores num modelo que fomenta a contratação self-service e modelo de operativa omnicanal com enfoque no digital-first.

Com esta assinatura termina um processo de seleção de um parceiro dentro da indústria seguradora que foi iniciado pelo ABANCA em Setembro de 2018, e no qual participaram mais de 25 empresas do setor, de diferentes perfis. Neste processo, o ABANCA privilegiou a experiência no setor de bancaassurance dos candidatos.

“Tínhamos muito claro que para cumprir os nossos objetivos de crescimento necessitávamos de um parceiro da indústria seguradora, um parceiro forte que complementasse as valências que temos no conhecimento dos clientes”, revelou o Presidente do ABANCA Juan Carlos Escotet Rodríguez, concluindo que “o Crédit Agricole Assurances é o parceiro ideal pela sua posição de referência no negócio de seguros na Europa”.

Do lado do do Crédit Agricole Assurances, o CEO Frédéric Thomas, acentuou que o Abanca “é um banco que privilegia a inovação, é o exemplo perfeito do nosso modelo de bancassurance, que pode ser posto em prática no âmbito internacional através de alianças com entidades fora do grupo, como já fizemos no passado”, acrescentando que “este acordo dá ainda seguimento aos objetivos de médio prazo do Crédit Agricole através do reforço da nossa atividade internacional”.

O Crédit Agricole Assurances, é a primeira entidade seguradora Francesa e responsável pelo negócio de seguros do Crédit Agricole, oferecendo produtos e serviços de poupança, reforma, saúde, e multirriscos. A comercialização dos produtos de seguros, dirigidos a particulares e empresas, é assegurada através do Crédit Agricole em França e em nove países do mundo por gestores de património e agentes generalistas. A empresa conta com 4.600 colaboradores e, no final de 2018, o seu volume de negócios ascendia a 33,5 milhões de euros.

Através deste acordo com o ABANCA, o Crédit Agricole Assurances desenvolve pela primeira vez um novo projeto no setor de seguros de Espanhol. Nesta operação, o Crédit Agricole Assurances foi assessorado pela Arcano Partners como banco de investimento e pela Linklaters em todos os aspetos legais. O ABANCA contou com a assessoria do BNP Paribas como banco de investimento, com a Uría Menéndez nos aspetos legais e pela Boston Consulting Group como assessor estratégico. A finalização desta transação agora anunciada aguarda as autorizações dos organismos reguladores competentes.

O ABANCA é a entidade financeira líder no noroeste de Espanha. Depois da integração do negócio do Deutsche Bank Portugal e do Banco Caixa Geral Espanha, conta com mais de 2 milhões de clientes e com cerca de 800 agências em 11 países, gerindo mais de 82 mil milhões de euros. O negócio de seguros do ABANCA cifra-se em 400,2 milhões de euros em apólices e 2.797,4 milhões de euros de património gerido no segmento Vida. No primeiro trimestre de 2019 a entidade registou um crescimento relativamente ao mesmo período do ano anterior de 59,8% em nova produção de apólices vida e generalista), e uma contratação de mais de 16 mil Tarifas Planas, o seu produto estrela de seguros.