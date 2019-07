Dias 9 e 10 de julho, terça e quarta-feira, a Fundação Calouste Gulbenkian recebe o 8.º Congresso Nacional dos Economistas. Uma edição dedicada às visões e decisões para a próxima década nos campos da economia, globalização, demografia e tecnologia e automatização. Thierry Mayer, professor de economia no Instituto de Estudos Políticos de Paris será o orador principal.

O especialista mundial em barreiras comerciais e comércio internacional vem a Lisboa para ser o keynote speaker do painel dedicado à globalização. De acordo com o comunicado, este painel vai contar, ainda, com Jorge Portugal, diretor geral da COTEC, Miguel Pina Martins, CEO da Science4you, Nuno Fernandes, professor da Universidade Católica Portuguesa, e Paulo Sande, consultor do Presidente da República.

A Marcelo Rebelo de Sousa cabe o encerramento do congresso, “logo após a atribuição do prémio carreira a uma prestigiada figura da economia nacional”, lê-se no comunicado.

Fausto Simões, bastonário da Ordem dos Economistas de Angola, e José María Casado Raigón, presidente do Colégio de Economistas de Córdoba, fazem parte da lista de convidados internacional do congresso.