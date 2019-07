José Miguel Júdice recebe prémio Lifetime Achievement

José Miguel Júdice, sócio fundador da PLMJ, recebeu o prestigiado prémio Lifetime Achievement na cerimónia de entrega dos Chambers Portugal Awards 2019, que teve lugar no dia 4 de julho, em Lisboa.

O Prémio Chambers and Partners Lifetime Achievement é atribuído a advogados líderes na sua prática que causaram um impacto significativo e duradouro na profissão jurídica.

José Miguel Júdice considera que “este prémio é recebido como homenagem aos advogados arbitralistas portugueses, entre eles os que integram a área de Arbitragem da PLMJ, no simbólico momento em que vou encerrar a minha vida profissional de advogado para ser apenas árbitro no plano nacional e internacional”.

A PLMJ foi também premiada na cerimónia de entrega dos Chambers Portugal Awards 2019 na categoria Corporate/M&A Law Firm Of The Year.

O diretório Chambers and Partners é um dos mais reputados diretórios jurídicos internacionais e, para a seleção do prémio Lifetime Achievement, é realizado um processo de consulta a inúmeros advogados seniores, nas mais diversas jurisdições, nomeadamente Europa, EUA e América do Sul.