Portugal tem a quarta taxa de natalidade mais baixa da UE

Portugal é o quarto país com o menor número de nascimentos em 2018. Em termos absolutos, foram registados 87 mil nascimentos e 113 mil mortes no ano passado, de acordo com as estimativas reveladas pelo Eurostat.

No dia 1 de janeiro deste ano, o país tinha, assim, cerca de 10,28 milhões de pessoas, menos do que as 10,29 milhões registadas no período homólogo anterior. A taxa de natalidade de Portugal foi, no ano passado, de 8,5%, sendo a quarta pior da União Europeia, sendo apenas ultrapassada por Itália (7,3%), Espanha (7,9%) e Grécia (8,1%). Já a Irlanda (12.5) é o país onde ocorrem mais nascimentos, seguido da Suécia (11,4%) e França (11,3%).

Para além de Portugal ocupar a quarta pior posição no que diz respeito à taxa de natalidade, registou também em 2018, uma perda populacional, fixando-se agora nos 10,28 milhões de pessoas, menos do que as 10,29 milhões registadas no período homólogo anterior. Portugal representa 2% da população da UE.

População aumentou em dezoito Estados-Membros da UE

Ao todo, a população da UE era de quase 513,5 milhões de pessoas no início deste ano, mais do que as 512,4 milhões de pessoas registadas em janeiro de 2018, aumento que tem em conta, principalmente, o fenómeno das migrações.

O maior aumento populacional, em 2018, foi observado em Malta (+36,8 por 1.000 habitantes), à frente do Luxemburgo (+ 19,6%), da Irlanda (+ 15,2%), Chipre (+ 13,4%), Suécia (+ 10,8%), Eslovénia (+ 6,8%), Bélgica (+ 6,1%), Espanha e Países Baixos (ambos + 5,9 %) e no Reino Unido (+ 5,6%). Em contraste, a maior queda populacional foi registada na Letónia (-7,5%), seguida pela Bulgária e Croácia (ambos – 7,1%), Roménia (-6,6%) e Lituânia (-5,3%).

A Alemanha é o país mais populoso da UE, com 83 milhões de habitantes o que corresponde a 16.2% da população total da União Europeia. Seguido da França (67 milhões – 13,1%), Reino Unido (66.6 milhões – 13%), Itália (60.4 milhões – 11,8%), Espanha (46.9 milhões – 9,1%) e Polónia (38 milhões – 7,4%).