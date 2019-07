Governo admite regresso à exclusividade dos médicos no SNS

Face à crescente procura por consultas e cirurgias, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirma que é preciso “reerguer” o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Admitindo que não dorme “descansada” ao saber que os portugueses “esperam demais pelo acesso ao SNS”, a ministra diz que “aumentar a produtividade” é uma prioridade.

Em entrevista ao Público (acesso pago), Marta Temido deixa claro que não desistiu de várias medidas que já defendia antes de ir para o Governo, como é o caso do regresso à dedicação exclusiva dos médicos no serviço público, com remuneração acrescida. Aliás, sobre tema, a ministra avança que já está mesmo a ser constituído “um grupo de estudo”.

Por outro lado, Marta Temido também não mete de parte a hipótese de os médicos recém-formados terem de ficar durante algum tempo no SNS, bem como a partilha de tarefas entre médicos e enfermeiros.

Questionada sobre as Parcerias Público Privadas (PPP), a ministra da Saúde considera que esta opção não deve sair da Lei de Bases, mas que, na prática, estas devem, tendencialmente, acabar. “O que preferia era uma lei que não proibisse e uma ação governativa que afirmasse e praticasse o reforço da gestão pública”, afirmou.