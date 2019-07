Os sinais de que a Reserva Federal norte-americana se prepara para cortar os juros em breve animaram os investidores e levaram Wall Street a fechar a semana com recordes nos principais índices de referência. Os mercados aguardam também a semana de apresentações de resultados que se segue.

Jerome Powell, o líder da Fed, indicou que a entidade iria agir de forma apropriada à incerteza económica que se vive atualmente, num testemunho no Comité de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, uma das áreas do Congresso. Para além da declarações de Powell, as minutas da última reunião da Fed também apontam para uma posição menos paciente.

O S&P 500 tocou um novo máximo e fechou pela primeira vez acima dos três mil pontos. O índice alargado subiu 0,46% para os 3.013,77 pontos. Já o industrial Dow Jones renovou o recorde que tinha estabelecido na última sessão, e avançou 0,90% para os 27.332,03 pontos. O tecnológico Nasdaq não foi exceção estabeleceu um valor recorde durante o dia, terminando a valorizar 0,59%, para os 8.244,14 pontos.

O setor financeiro é um dos impulsionadores deste desempenho, sendo que as instituições da áreas se mostram animadas com as perspetivas da ação da Fed. O Goldman Sachs subiu 1,24% para os 213,94 dólares, o JPMorgan valorizou 1,06% para os 115,30 dólares, e o Citigroup avançou 0,22% para os 71,77 dólares.

Nos ganhos desta sessão, destaque ainda para a Ford, que sobe mais de 3% depois do anúncio de que vai juntar forças com a alemã Volkswagen para desenvolver veículos autónomos e elétrico. Os títulos da fabricante de automóveis avançaram 3,05% para os 10,49 dólares nesta sessão.