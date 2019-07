Twitter tem nova cara. Número de seguidores perde relevância

A nova aparência da página inicial do Twitter já começou a chegar ao público. O layout, que torna o site mais semelhante ao aspeto das aplicações móveis, esteve a ser testado nos últimos meses e reduz a importância da quantidade de seguidores do utilizador.

A mudança está a ser gradual. Ou seja, se ainda não tem a nova versão, terá de aguardar mais um pouco. De qualquer forma, a empresa já exibe uma mensagem para os utilizadores que ainda não têm o novo Twitter, dando conta de que vêm aí mudanças: “Novas funcionalidades e um novo look vão ser lançados em breve”, indica a mensagem.

E o que muda? Desde logo, desaparece a típica barra superior do Twitter, que passa agora a estar na lateral esquerda do site. Para além dos típicos botões “Início”, “Notificações” e “Mensagens”, existirão agora outros botões, como “Explorar”, “Favoritos” e “Listas”. Inclui também um novo botão que facilita a entrada no “Modo Escuro”, para mais comodidade na utilização em ambientes de pouca luz.

O novo aspeto do Twitter também tem algumas ausências. Desde logo, o número de seguidores do utilizador deixa de estar visível na página inicial, como acontecia até aqui. Trata-se de uma despromoção propositada, uma intenção que tem vindo a ser anunciada pelo presidente executivo, Jack Dorsey. A ideia é que os utilizadores passem a dar menos importância ao tamanho da audiência, focando-se mais na mensagem e na discussão de tópicos, uma tentativa de tornar as discussões mais frutíferas e relevantes.

Na barra lateral direita, os utilizadores encontrarão uma barra de pesquisa, os cinco tópicos mais falados no país em tempo real e uma lista com várias contas que o utilizador poderá querer seguir. Apesar de chegar gradualmente aos utilizadores no browser, o ECO confirmou que o novo layout já está disponível na aplicação do Twitter para o Windows.

A mudança surge num momento em que o Twitter, tal como outras empresas de redes sociais, é criticado pelas poucas medidas de combate ao discurso de ódio e propaganda terrorista que proliferam na plataforma.