Consultora agap2IT desenvolve formações para universitários

Um “Plano Embaixadores”, um programa de estágios de verão e as Academias são três ofertas que a consultora agap2IT desenhou para os estudantes do ensino superior.

Como explica Ricardo Schiller Pinto, responsável pela Academy e Diretor de R&D agap2IT, “encontramo-nos permanentemente em contacto com instituições académicas e jovens profissionais, no sentido de identificar, em contexto de consultoria, de que modo podemos desenvolver competências e potenciar a partilha de conhecimento e de inovação. Os programas de formação, realizados no âmbito da Academy, têm por meta fazer esta aproximação, no âmbito de projetos de R&D, com o acompanhamento de mentores da agap2IT e com o potencial de desenvolvimento de soluções inovadoras”.

O Plano Embaixadores começa com um estágio (de pelo menos um mês), e após a formação, o embaixador representa, durante um ano, a agap2IT na sua faculdade, tendo ainda a possibilidade de participar em eventos internos, beneficiar de ações de formação e receber acompanhamento personalizado pelo departamento de Recursos Humanos da consultora. Blockchain, Inteligência Artificial, Geração de código ou Analítica Avançada fazem parte dos desafios deste ano.

Num estágio de verão, os participantes têm a possibilidade de participar em práticas de desenvolvimento de software empresarial, integrar projetos de inovação numa área de escolhida pelo estagiário e por um orientador na empresa. “São formações de caráter prático que comportam uma semana de aperfeiçoamento teórico, sendo o restante tempo alocado ao desenvolvimento de projetos de inovação em áreas tecnológicas maduras”, referem em informação à imprensa.

Há ainda novas Academias, em que os participantes têm acesso a três meses de formação prática e uma semana de teoria. Mas há “formações com outras dinâmicas serão também realizadas: mini academias, com uma duração de mês e meio de formação prática e uma semana de formação teórica, dirigidas a um leque vasto de profissionais; Estágios Curriculares de fim de curso e Estágios Internacionais, ambos com duração de três meses”.