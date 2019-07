As bolsas dos Estados Unidos abriram em alta na primeira sessão da semana, com as cotadas do setor tecnológico a destacarem-se. Esta semana será importante para os investidores que aguardam a apresentação de resultados de empresas como o Facebook e a Amazon.

O S&P 500 está a subir 0,22% para 2.983,29 pontos, acompanhado pelo industrial Dow Jones que valoriza 0,09% para 27.179,21 pontos. Mas quem está a brilhar nesta sessão é o índice tecnológico Nasdaq que soma 0,55% para 8.190,88 pontos.

Os investidores estão animados neste arranque de semana, em que serão apresentados os resultados trimestrais do setor tecnológico. Facebook, Alphabet e Amazon deverão prestar contas esta semana. A antecipar esses números, as cotadas estão a valorizar: o Facebook soma 1,45%, a Alphabet valoriza 0,35% e a Amazon sobe 0,2%.

Até ao momento, mais de 15% das cotadas do S&P 500 apresentaram resultados trimestrais, das quais 78,5% superaram as expectativas dos analistas, de acordo com a CNBC.

“Tendo em conta que as empresas tendem a superar as expectativas, prevemos que o segundo trimestre mostre uma melhoria de 1% nos lucros“, diz Nicholas Colas, cofundador da DataTrek Research, citado pela CNBC.