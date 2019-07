Generali France mexe na organização

A Generali France está a mexer na organização, tendo nomeado Paulo Carvalho como diretor de soluções tecnológicas na área de clientes e redes. Por seu turno, David Wassong, diretor de inteligência artificial e inovação, vê o seu papel ampliado na direção das soluções tecnológicas de robótica, revela o portal L’Argus de l’assurance.

Paulo Carvalho, de 44 anos, ingressou na Generali France como diretor responsável pelas soluções tecnológicas de clientes e redes. Falante de português e espanhol, é graduado com o Mestrado ‘Miage’ (métodos de informática aplicados à gestão de negócios) da Universidade de Paris XII-Val de Marne, iniciou a sua carreira em 1997 no Bred – Banque Populaire, como gerente de projeto de Call Center e CRM. Em 2000, trabalhou como gestor de projeto de CRM e CTI e, em seguida, como gestor do programa de IT CRM e call centers em regime ‘freelancer’. Após uma passagem pela Kerensen Consulting, em 2012, como diretor de operações, Paulo Carvalho vem gerindo, desde 2015, no centro de excelência do Salesforce.com, projetos de consultoria e implementação em unidades do grupo AXA no plano internacional.

David Wassong, o atual diretor de soluções de tecnologia IA (inteligência artificial) na Generali France, também é encarregado da gestão de soluções tecnológicas de automação de processos robóticos (RPA) e inovação tecnológica.

Wassong, de 46 anos, é formado pela ESCP Europe em gestão global, estratégia e seguros e pela Universidade de Cornell (EUA) em inovação, possuindo também um diploma da escola militar da força aérea. Depois de iniciar a sua carreira como gestor de projetos de informática na força aérea, ingressou na Generali France em 2003. David Wassong é responsável pela missão inteligência artificial no quadro da Federação Francesa de Seguros (FFA) desde setembro de 2018.