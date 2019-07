Heineken Convida reforça estratégia da marca na música

Começou em junho e prolonga-se até setembro o projeto Heineken Convida, “a plataforma que liga a Heineken à música, promovendo concertos exclusivos e imprevisíveis, através de artistas conceituados no panorama nacional”.

“O nosso objetivo passa por continuar a proporcionar experiências únicas aos nossos consumidores. O conceito tem sido muito bem recebido pelos espetadores mas principalmente pelos artistas” explica Sílvia Rebelo, Marketing Manager Premium Beer da Sociedade Central de Cervejas.

Depois dos “Capitão Severo” no Titanic Sur Mer, em Lisboa, o Heineken Convida ruma agora ao Algarve, onde Tiago Bettencourt e os HMB se vão transformar em “TMB” em pleno Jardim na Villa, no próximo dia 31 de julho.

No dia 16 de agosto, segue-se a junção entre DJ Ride e Holly, que irão dar música ao som de “Ridlly” no Danau Beach bar, no Baleal. O cartaz do Heineken Convida fecha com mais duas atuações dos “TMB” e dos “Capitão Severo”, na Praia no Parque (Lisboa), a 5 de setembro, e no Plano B, no dia 20, respetivamente.