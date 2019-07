Atestar o carro é, para quem utiliza este veículo, inevitável. À medida que enche o depósito de combustível do automóvel, a sua carteira fica mais “leve”, mas há formas de poupar ao volante e atenuar o impacto da subida do preço dos combustíveis. A isto chama-se fazer uma condução mais eficiente e passa por adotar algumas práticas tão simples como verificar a pressão dos pneus ou retirar a carga da bagageira.

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), conduzir com os pneus do carro em bom estado e com a pressão adequada significa uma poupança de um a cinco cêntimos por litro.

Conheça este e outros conselhos da entidade de supervisão:

Verificar a pressão dos pneus e mantê-los em bom estado origina uma poupança de um a cinco cêntimos por litro;

Alinhar a direção do automóvel também significa poupança, uma vez que rodas desalinhadas gastam mais combustível;

Evite transportar carga no tejadilho do automóvel, pois grandes volumes reduzem a economia de combustível. Verá uma poupança de três a 26 cêntimos por litro;

Da mesma forma, não faça da bagageira uma despensa . Experimente retirar os objetos desnecessários do seu veículo, especialmente os mais pesados. Por cada 45 quilos a mais, poupará até dois cêntimos por litro;

O que também poupa combustível — e, por sua vez, alguns euros — é estacionar o carro à sombra, pois as temperaturas elevadas favorecem a evaporação;