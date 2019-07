O espanhol Abanca viu o seu volume de negócios crescer no primeiro semestre deste ano em 13,6% depois da integração da rede de retalho do Deutsche Bank em Portugal, atingindo os 78.661 milhões de euros.

Em comunicado, a instituição indicou que “depois da integração do Deutsche Bank PCB Portugal, o negócio do Abanca cresce 13,6% e alcança os 78.661 milhões de euros. O crescimento deste volume é um crescimento equilibrado tanto em crédito, que aumenta 13,5% e atinge os 32.826 milhões, como em captação de recursos, que cresce 14,3% e atinge os 44.515 milhões de euros”.

O Abanca finalizou em junho a compra do negócio do Deutsche Bank em Portugal de banca de particulares e pequenas empresas.

Segundo a mesma nota, a concretização desta operação em Portugal, “permite um crescimento de 44,7% dos recursos de clientes e potencia as capacidades do Abanca nos segmentos de ‘Affluent & Private Banking’ [banca privada]”.

Além disso, de acordo com a instituição, o Abanca Portugal “passou a deter uma quota de mercado de 7% dos fundos de investimento e de 35% no caso de fundos de investimento internacionais em Portugal. Esta integração possibilita também um crescimento de 11,6% em depósitos, que atingem os 1.726 milhões de euros”, revelou o banco.

De acordo com o mesmo comunicado, o Abanca passa agora a gerir em Portugal “um volume de negócios de mais de 7.000 milhões de euros, o que coloca o Abanca como a décima entidade do mercado português tanto por crédito como por recursos”.

O Abanca destacou ainda que é agora “a primeira entidade em ‘Advisory Banking’ [consultoria], servindo cerca de 79.000 clientes (particulares e empresas), através de uma rede comercial composta por 70 pontos de venda nas principais localidades e centros económicos de Portugal, que conta com uma equipa local formada por cerca de 500 colaboradores que detêm uma grande experiência na gestão de clientes de perfil ‘Affluent & de Private Banking’”.

O banco lembrou também que continua a “trabalhar na conclusão do processo de integração do Banco Caixa Geral Espanha, o que implicará um crescimento de mais 7.000 milhões de euros ao volume de negócios”, lê-se na mesma nota.

Sobre a área de seguros, o Abanca adiantou que “os seguros vida crescem 6,1% e os generalistas 18,0%”, detalhando ainda que nos próximos anos “espera crescer significativamente o negócio de seguros em Portugal e Espanha”.

Para atingir os seus objetivos “anunciou em julho deste ano um acordo de longo prazo com o Crédit Agricole Assurances” para criar “uma ‘joint-venture’” para clientes particulares e empresas com menos de 2 milhões de euros de faturação.

O Abanca adiantou ainda que atingiu no primeiro semestre de 2019 um resultado líquido de 250,1 milhões de euros, uma subida de 1,25% face aos 247 milhões de euros obtidos no período homólogo, o que significa, segundo a instituição, um ROE (Return on Equity), que avalia a rentabilidade dos capitais próprios, de 10,7%.

Além disso, a instituição registou uma margem de juro que atingiu os 272,1 milhões de euros, e que cresceu 5,6% quando comparado com o ano anterior.