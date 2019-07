Os principais índices norte-americanos terminaram a negociação esta segunda-feira com ligeiras variações mistas, num sintoma de que os investidores aguardam com expectativa os desenvolvimentos dos próximos dias, seja ao nível dos cortes de juros por parte da Reserva Federal, seja do reinício das conversações comerciais entre norte-americanos e chineses. A mesma postura ‘esperar para ver’ foi assumida esta segunda-feira na Europa.

O Nasdaq fechou a perder 0,43%, para 8.293,33 pontos, tendo também o S&P 500 fechado no vermelho, ainda que menos pronunciado, desvalorizando 0,16% para 3.020,98 pontos. O Dow Jones foi a única das principais praças dos Estados Unidos a encerrar em terreno positivo, avançando 0,11% para 27.221,41 pontos.

Com os investidores na expectativa, os títulos acabaram por recuar um pouco face aos máximos atingidos na última semana, com a Amazon e o Facebook a surgirem como as ações que mais contribuíram para a correção do S&P 500 e do Nasdaq, com a primeira a perder 1,57% e a segunda 1,91% esta segunda-feira.