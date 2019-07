Caixa vai vender 800 milhões de crédito malparado

Depois do Novo Banco e do BPI, também a Caixa Geral de Depósitos (CGD) prepara a venda de crédito em situação de incumprimento. São 800 milhões de euros em malparado. Foi Paulo Macedo quem anunciou essa intenção. O presidente do banco público não descartou a venda da dívida de grandes devedores, mas frisou que nestes casos será feita de forma individual e não por atacado.

Em causa estão créditos em Portugal e também no exterior, com ou sem garantia, adiantou o presidente do banco público durante a apresentação dos resultados do semestre. A CGD registou uma subida de 45% do lucro para 283 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano.

Macedo não excluiu a alienação das dívidas dos grandes devedores do banco. “Podem ser feitas vendas, sim, por negociação para aquele crédito” específico, acrescentou.

Os bancos portugueses têm vindo a reduzir o rácio de malparado para cumprir as metas das autoridades europeias. Uma das forma de baixar a exposição a estes ativos problemáticos passa pela venda de carteiras. O Novo Banco está a finalizar um processo de venda de um portefólio com o valor bruto superior a 3.000 milhões, que inclui “single names”, ou seja, grandes créditos faltosos. E esta segunda-feira, o BPI revelou que está a vender 200 milhões de euros de crédito malparado até final do ano.

A Caixa chegou a junho deste ano com o rácio de malparado nos 7,3%. O objetivo para todos os bancos europeus é chegar a um nível inferior a 5% nos próximos anos.