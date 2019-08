A Iberdrola e a Endesa já tinham mostrado interesse neste negócio. Agora, as propostas já estão apresentadas. As empresas espanholas entregaram à EDP as suas propostas não vinculativas para a aquisição dos ativos de energia hidroelétrica que a companhia portuguesa pretende alienar.

A informação é avançada pela Dow Jones, citada pelo Jornal de Negócios, citando fontes próximas do processo. José Bogas, presidente executivo da Endesa, disse ainda esta semana que a empresa estava interessada nesses ativos, bem como em todas as oportunidades que surjam para crescer no mercado ibérico, mas sempre procurando a criação de valor para os acionistas.

Já o presidente da Iberdrola, Ignacio Galan, também tinha avançado que a companhia espanhola estava a estudar todas as oportunidades neste setor.

Além da Endesa e da Iberdrola, os ativos da EDP mereceram interesse também por parte da Brookfield Asset Management, a Engie e a unidade de infraestruturas da Macquarie.

Com o final de julho estabelecido pela elétrica portuguesa como o prazo para a receção de ofertas não vinculativas, recentemente, o CEO da EDP, António Mexia, afirmou que a venda das barragens estava a gerar um “forte interesse do mercado”. Um negócio que deverá permitir em encaixe de dois mil milhões de euros à empresa liderada por António Mexia.