Uma década depois de ter falido, tendo o Estado como principal credor, o Clube Desportivo Estrela vai ver o estádio na Reboleira passar para as mãos de um novo dono. Na sequência de um demorado processo de insolvência, ficou decidido colocar à venda o estádio, o campo de treinos e o edifício onde funciona o bingo. A venda vai acontecer em leilão por um valor base de seis milhões de euros, avança o Jornal de Negócios (acesso pago).

O processo remonta a 2010, altura em que o Clube de Futebol Estrela da Amadora avançou com um pedido de insolvência devido à falta de meios próprios ou de crédito para cumprir as obrigações financeiras, ficando impedido de se inscrever na principal liga de futebol. Em fevereiro de 2011, os credores chumbaram o plano de recuperação do clube que, na altura, somava dívidas de 36,8 milhões de euros. Foi então que, em setembro, nasceu o Clube Desportivo Estrela.

Dado que o Estado era o principal credor, o Tribunal do Comércio de Sintra determinou a liquidação do património, que seria colocado em hasta pública para venda. Nos dois anos seguintes, houve duas tentativas de venda dos ativos do clube, mas sem sucesso. O recinto de jogos acabou por ser alugado e o bingo subconcessionado à Pataca da Sorte.

O processo de insolvência prolongou-se, mas sem novidades. De acordo com o Negócios, este impasse deveu-se, entre outros fatores, à polémica conduta do seu primeiro administrador de insolvência (AI), Paulo Sá Cardoso. Isto porque desde 2011 que este não prestava contas relativas à exploração da sala de jogo. Após várias notificações, justificações e prolongamentos de prazos, ficou determinada a “destituição imediata do AI nomeado”.

Jorge Calvete acabou por ser nomeado o novo AI do Estrela da Amadora, em abril do ano passado, que decidiu colocar “brevemente” à venda o estádio, o campo de treinos e o bingo — que tem um contrato de arrendamento com uma renda mensal de dez mil euros — por um valor mínimo de seis milhões de euros. A leiloeira OneFix adiantou ao Negócios que “ainda não está definida a modalidade de venda”.