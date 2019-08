Motorista que, em janeiro, transportou Marcelo escreveu um e-mail a ameaçar com uma greve que provocaria uma “revolução civil”, avança este sábado o Expresso (acesso condicionado).

De acordo com o semanário, o e-mail enviado na sexta-feira, 9 de agosto, horas antes dos plenários dos sindicatos, para uma estrutura do topo do Estado, fez soar os sinais de alarme. O jornal, que terá consultado a referida mensagem enviada por Fernando Frazão, dá conta que a mesma lembra o exemplo da greve que levou à queda de Salvador Allende em 1972 e deixa o aviso: “A população vai revoltar-se e (…) está muito iminente uma revolução civil que pode não ser tão civilizada como o 25 de abril de 1974”.

O e-mail foi enviado pelo Executivo para a Procuradoria-Geral da República, para os serviços de informações e para o Sistema de Segurança Interna, os quais deveriam avaliar se os termos do email podem configurar uma ameaça ao Estado ou tentativa de insurreição. Ainda de acordo com o Expresso as autoridades terão desvalorizado o documento, não considerando que o mesmo configurasse uma ameaça real.

A greve entrou este sábado no sexto dia na ressaca de uma maratona negocial de 10 horas entre o Executivo e o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias perigosas que não permitiu levantar a greve. Ainda que a paralisação continue, não se concretizaram as previsões catastrofista anunciadas pelos motoristas antes do início da greve. A imposição de serviços mínimos entre os 50% e os 75% e a imposição de uma requisição civil ao segundo dia de greve evitaram que os postos de combustível secassem.