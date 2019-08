Co-pilotos procuram-se. Easyjet está a recrutar em Portugal

A companhia área low-cost britânica está à procura de co-pilotos e vai recrutar em Portugal já este mês, a 20 e 21 de agosto, no Hotel TRYP Lisboa, junto ao Aeroporto Humberto Delgado. Os candidatos devem ter um mínimo de 500 horas de experiência de voo no Airbus A320, os designados co-pilotos Type Rated, ou um mínimo de 1.000 horas de voo em aeronaves com mais de 10 toneladas, os co-pilotos – Non Type Rated. As sessões de recrutamento decorrem entre as 9h30 e as 16h00, durante os dois dias.

“As iniciativas de recrutamento da easyJet são o resultado do crescimento e do trabalho contínuo da companhia aérea para reforçar as rotas existentes e estar em condições de explorar novas oportunidades”, refere a companhia aérea em comunicado.

A easyJet fechou as contas do primeiro semestre deste ano com um prejuízo antes de impostos de 315 milhões de euros (275 milhões de libras), tendo registado uma redução da tarifa média de 47 para 43,8 libras. Apesar dos resultados, a transportadora aérea sublinhou manter inalteradas as perspetivas para a totalidade do ano. Os analistas estimam que a companhia feche as contas deste ano com um lucro de 435 milhões de libras.

Entre abril e junho, a easyJet transportou 26,4 milhões de passageiros, mais 8% em relação ao ano anterior.