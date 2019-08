Revista de imprensa internacional

Na Alemanha fala-se num plano de estímulos orçamentais no valor de 50 mil milhões de euros para enfrentar qualquer crise económica. No Reino Unido, o líder da oposição Jeremy Corbyn volta a falar em segundo referendo ao Brexit. Em Espanha, os incêndios nas Ilhas Canárias já obrigaram à evacuação de cerca de 8.000 pessoas. Em Hong Kong, 1,7 milhões de pessoas saíram às ruas em novo dia de protestos este domingo.

Jeremy Corbyn quer segundo referendo ao Brexit

O líder da oposição no Reino Unido Jeremy Corbyn vai prometer fazer “tudo o que for preciso” para evitar um Brexit sem acordo, numa altura em que o novo primeiro-ministro britânico, Boris Jonhson, se prepara para concretizar a ameaça de uma saída problemática da União Europeia. O líder do Partido Trabalhista fará esta segunda-feira um discurso onde renovará a promessa de uma segundo referendo ao Brexit se houver eleições este ano.

8.000 evacuados nas Canárias por causa dos incêndios

Cerca de 8.000 pessoas foram evacuadas pelas autoridades espanholas nas Ilhas Canárias, devido aos incêndios. O fim de semana naquelas ilhas voltou a ser marcado pelos fogos em várias frentes, perante as elevadas temperaturas, os ventos fortes e a baixa humidade. “O fogo continua fora de controlo”, disse uma porta-voz dos serviços de emergência da região. “É um incêndio muito grave”, acrescentou. Até ao momento o incêndio afetou a parte central da ilha da Gran Canaria, mais montanhosa.

Trump não quer fazer negócios com Huawei

“Eu não quero fazer negócios, de todo, [com a Huawei] porque se trata de uma ameaça à segurança nacional e eu realmente acredito que os media cobriram o tema de uma forma um pouco diferente”, declarou o presidente dos EUA, Donald Trump, citado pelo Financial Times. Trump reagia assim às notícias de que a Casa Branca se prepara para prolongar o período de licença da tecnológica chinesa por mais 90 dias, permitindo que a Huawei possa adquirir produtos de fornecedores americanos para atender a contratos com clientes já em vigor.

Alemanha prepara estímulos de 50 mil milhões

O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, anunciou no fim de que a Alemanha conta com um “músculo orçamental” para contrariar qualquer crise e sugeriu que o Governo pondera injetar 50 mil milhões de euros para reativar a economia. Isto depois dos últimos dados económicos terem dado conta de que o motor da economia da Zona Euro está a perder fulgor, com a economia germânica a contrair 0,1% em cadeia no segundo trimestre do ano.

1,7 milhões nas ruas de Hong Kong

Cerca de 1,7 milhões de pessoas em Hong Kong, aproximadamente um quarto da população, saíram às ruas para uma marcha pacífica, isto apesar da chuva torrencial que se fez sentir este domingo à tarde naquela região. Os manifestantes passaram pelas mais importantes ruas de Hong Kong, tendo cercado a sede do governo. Passam dois meses dos violentos confrontos naquela região e que motivaram vários avisos de Pequim.

