A bolsa de Nova Iorque começou a semana em alta, com os investidores animados com a perspetiva do retomar das negociações tendo em vista o fim da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, e também de novos estímulos para reanimar a economia europeia.

O índice industrial Dow Jones abriu a segunda-feira a valorizar 1,27%, o tecnológico Nasdaq 1,42% e o alargado S&P 500 1,16%.

Depois de uma semana de instabilidade devido à confirmação do abrandamento nas principais economias mundiais, os investidores começaram a semana a aproveitar os preços mais baixos.

As palavras da administração Trump, que sugeriu que os responsáveis chineses podem visitar Washington em breve para retomar as negociações tendo em vista o fim da guerra comercial entre os dois blocos, também estarão a motivar o otimismo dos investidores, assim como as palavras do ministro das Finanças, e vice-chanceler alemão, sugerindo que a maior economia europeia tem na forja um programa de estímulos na ordem dos 55 mil milhões de euros.