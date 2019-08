As ações da Galp estão a cair mais de 1% e condicionam o arranque da sessão da bolsa de Lisboa. Também as grandes cotadas Jerónimo Martins e BCP abriram o dia em terreno negativo, colocando o PSI-20 no mesmo caminho das perdas em que seguem as principais praças europeias.

O índice de referência nacional cede 0,16% para 4.845,44 pontos, com os títulos da petrolífera a cederem 1,05% para 12,68 euros. O barril de Brent está a cair 0,15% para 60 dólares nos mercados internacionais.

Oito cotadas seguiam com sinal menos em Lisboa, destacando-se as perdas de 0,57% da Jerónimo Martins e de 0,54% do BCP. No caso da dona do Pingo Doce, a rival Sonae apresentou esta quarta-feira resultados.

A dona da cadeia de hipermercados Continente anunciou um lucro de 38 milhões de euros no primeiro semestre, representando uma queda de 53% face ao mesmo período do ano passado — há um ano o lucro foi de 80 milhões, impulsionado pela mais-valia com a venda da Outsystem. “Excluindo esta alienação, os lucros do primeiro semestre subiram 24% face ao semestre homólogo de 2018”, lembram os analistas do BPI. As ações da Sonae estão em contra-corrente na bolsa nacional com uma valorização de 1,21% para 0,857 euros.

Sonae avança em contramão

Lá por fora também se assiste a alguma pressão vendedora nos mercados acionistas europeus. De Madrid a Frankfurt, os principais índices bolsistas registam perdas entre 0,2% e 0,5%.

Os investidores vão estar atentos aos desenvolvimentos na frente da política monetária, com dois acontecimentos importantes durante o dia: o Banco Central Europeu (BCE) publica as atas da última reunião do conselho de governadores, durante a qual foram debatidas medidas para estimular a economia e a inflação; por outro lado inicia-se hoje o Fórum Económico de Jackson Hole, organizado pela Reserva Federal norte-americana.

“Num momento em que os mercados tentam antecipar quais serão os passos futuros da Fed e do BCE, as indicações que este evento dará deverão influenciar o sentimento dos investidores. O ponto alto deste fórum será a intervenção de amanhã de Jerome Powell, presidente da Fed”, referem os analistas do BPI no Diário de Bolsa.

(Notícia atualizada às 8h24)