Portugal respondeu positivamente ao apelo de Ursula von der Leyen de compor um executivo europeu paritário e sugeriu o nome de Elisa Ferreira para ocupar o cargo de Comissária Europeia nomeada por Portugal. A escolha da atual vice-governadora do Banco de Portugal (BdP), que sucede a Carlos Moedas, coloca um ponto final à especulação dos últimos dias, que dava como certa a escolha de Pedro Marques, ex-ministro das Infraestruturas e eurodeputado pelo Partido Socialista.

Entre os partidos, multiplicam-se as reações à notícia avançada esta manhã pelo gabinete de António Costa. A direita deu o pontapé de saída e as reações têm sido semelhantes: aplausos e elogios. Apenas o PCP fugiu à regra e mostrou não estar muito satisfeito com a escolha, ainda que afirme que “mais do que as pessoas, interessam as políticas”.

Da direita à esquerda, leia os comentários à nomeação de Elisa Ferreira para Comissária Europeia:

Rui Rio

“É uma boa escolha”, começou por dizer o líder do PSD. A atual vice-governadora do Banco de Portugal (BdP) “tem conhecimento suficiente” para o lugar de comissária. Contudo, para Rui Rio, o seu desempenho vai depender da “pasta que for dada”. “Esperamos que lhe seja atribuída uma pasta importante para Portugal”, acrescentou no final da conferência de imprensa transmitida pelo Facebook do PSD.

Mário Centeno

O ministro das Finanças português também já reagiu à nomeação da economista. “A escolha de Elisa Ferreira para comissária na equipa de [Ursula] von der Leyen é uma excelente notícia do ponto de vista político e técnico. Tem um nível de qualificações único e excecional para qualquer pasta”, escreveu no Twitter. “Qualquer que seja a pasta que vá ter, vai ser mais um exemplo de excelência da representação portuguesa desta dimensão. As suas qualificações na área financeira e economia são óbvias e espero que sejam aproveitadas”, acrescentou Centeno, durante o #SummerCEmp, iniciativa da Representação da Comissão Europeia em Portugal, que decorre esta semana em Monsaraz.

Paulo Rangel

“Saúdo a escolha de Elisa Ferreira para Comissária. Experiente, competente e com rede europeia. Também por ser a primeira mulher portuguesa. Pode ter uma boa pasta como a economia, o ambiente ou desenvolvimento regional. Que tenha sorte”, escreveu o eurodeputado social-democrata no Twitter.

Duarte Marques

Já o deputado social-democrata escreveu, também na mesma rede social, que a nomeação de Elisa Ferreira “parece mais uma escolha de Ursula do que de António Costa”. “Parece que o negociador mor do Conselho não conseguiu sequer impor o seu preferido para Comissário. Obviamente que a escolha de Elisa Ferreira é uma derrota para António Costa e uma vitória para a Europa e para Portugal”, afirmou.

Maria Graça Carvalho

“Parabéns e felicidades à Elisa Ferreira. Competência, profundo conhecimento dos assuntos e do modo de funcionar das Instituições Europeias farão de Elisa Ferreira uma excelente comissária”, afirmou a eurodeputada do PSD, também no Twitter.

Miguel Cadilhe

“Segui muito de perto a sua vida profissional e parece-me que Elisa Ferreira está em condições de assumir diversas pastas, nomeadamente a da Economia e Finanças”, referiu o ex-ministro das Finanças, em declarações ao Público, acrescentando que, “muito dificilmente”, Portugal poderia estar tão bem representado na Comissão Europeia.

Carlos Moedas

“É uma escolha que a mim me deixa muito descansado e, por outro lado, também muito contente por passar o testemunho a alguém como a Elisa Ferreira. É uma boa escolha“, disse, à Lusa, o atual comissário com a pasta da Investigação, Ciência e Inovação.

Carlos Zorrinho

“Portugal indicou para comissário Europeu duas personalidades: Pedro Marques e Elisa Ferreira, com um elevadíssimo perfil político e um elevadíssimo perfil técnico. A presidente da CE [Comissão Europeia] optou por Elisa Ferreira, fica garantido, em primeiro ligar a grande qualidade da representação de Portugal nesse órgão”, afirmou o eurodeputado socialista à Antena 1.

Marisa Matias

À esquerda, a eurodeputada do Bloco foi a primeira a reagir à notícia avançada esta manhã. “Espero que Elisa Ferreira seja uma voz forte contra a política europeia de destruição dos serviços públicos e desregulação do mercado de trabalho que tem vigorado na Europa. Obviamente, sei que será uma tarefa difícil sobretudo tendo em conta aquele que foi o apoio explicito do PS [Partido Socialista] à presidente da Comissão Úrsula von der Leyen e que tem uma política diferente”, afirmou Marisa Matias à agência Lusa.

João Ferreira

A exceção à regra veio do PCP, que, em vez de aplausos, mostrou alguns receios e pouco otimismo. “Esta é uma daquelas situações em que mais do que as pessoas, interessam as políticas que vão ser seguidas (…) e os sinais não são animadores”, disse o eurodeputado do PCP, em declarações ao ECO.

Francisco Guerreiro

As esperanças do PAN residem no passado de Elisa Ferreira enquanto ministra do Ambiente. “Não esqueçamos que foi ministra do Ambiente, assumimos que tenha alguma sensibilidade para questões ambientais e, nesse sentido, trabalharemos juntos para fazer vingar os nossos objetivos”, disse o eurodeputado à TSF.

Sofia Vala Rocha

Já a vereadora do PSD na Câmara Municipal de Lisboa recorreu a uma “anedota” para comentar a nomeação de Elisa Ferreira: “(…) recorda aquela anedota do ‘morreu a tua família toda, pai, mãe, irmãos. Choradeira. Olha não, não morreu a tua família toda. Morreu só o teu pai. Alívio’. Pedro Marques era a família toda, a desgraça completa”, escreveu no Twitter.

(Notícia atualizada às 16h50 com reação de Mário Centeno)