A eurodeputada do Bloco de Esquerda (BE), Marisa Matias, disse esta terça-feira esperar que Elisa Ferreira, enquanto comissária europeia, seja uma “voz forte” contra a política de destruição dos serviços públicos e do mercado de trabalho.

“Espero que Elisa Ferreira seja uma voz forte contra a política europeia de destruição dos serviços públicos e desregulação do mercado de trabalho que tem vigorado na Europa. Obviamente, sei que será uma tarefa difícil sobretudo tendo em conta aquele que foi o apoio explicito do PS [Partido Socialista] à presidente da Comissão Úrsula von der Leyen e que tem uma política diferente”, disse Marisa Matias, em declarações à agência Lusa.

A eurodeputada bloquista recordou, ainda, que trabalhou com Elisa Ferreira alguns anos no Parlamento Europeu, na Comissão de Assuntos Económicos e Monetários.

A escolha de Elisa Ferreira para ocupar o lugar de Comissária Europeia por Portugal foi conhecida oficialmente esta terça-feira. O nome já foi transmitido a Ursula von der Leyen, que tem até final de outubro para fechar o elenco do Colégio de Comissários.