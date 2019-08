Partido Democrático pronto a formar governo com 5 Estrelas

Está mais perto do fim a crise governativa em Itália. O líder do Partido Democrático, Nicola Zingaretti, já disse ao Presidente italiano que o seu partido está pronto a tentar formar um novo governo com o Movimento 5 Estrelas.

Depois de ter falado com o Presidente Sergio Mattatella, Zingaretti disse aos jornalistas que o seu partido vai aceitar o candidato do Movimento 5 Estrelas para primeiro-ministro, Giuseppe Conte, que na semana passada apresentou a sua demissão do cargo após o partido Liga Norte ter “forçado” a queda do executivo italiano.

“Amamos Itália e consideramos que vale a pena tentar esta experiência”, afirmou Zingaretti, em declarações citadas pela agência Reuters. “Em tempos difíceis como estes, renunciar à nossa responsabilidade de ter a coragem de tentar isto é algo que não podemos permitir”, disse ainda.

Partido Democrático e Movimento 5 Estrelas têm estado em negociações desde a semana passada, tentando ultrapassar os anos de hostilidade e de confrontação para constituir um novo governo, numa tentativa de evitar eleições antecipadas em Itália que poderiam favorecer a Liga Norte.

Com os progressos nas negociações, o mercado está a apostar numa solução de governo sem recurso a novas eleições. A taxa de juro da dívida a 10 anos caiu para o mínimo histórico abaixo de 1%.