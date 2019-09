Tal como parcialmente em Portugal, também no Brasil os prémios de seguro agrícola são subsidiados pelo Estado. No último ano, estes subsídios atingiram 370 milhões de reais (81 milhões de euros), traduzindo-se na contratação de 63 mil apólices que asseguram uma cobertura total de 12 mil milhões de reais (mais de 2,6 mil milhões de euros). Em 2020 o orçamento do Programa de Subvenção ao Prémio de Seguro Rural (PSR) inscreve um valor recorde: mil milhões de reais (219 milhões de euros).

Em 2018, as indemnizações respeitantes ao programa totalizaram 925 milhões de reais, o equivalente a cerca de 203 milhões de euros.

De acordo com o Ministério da Agricultura brasileiro, citado pelo jornal Valor Económico a produção agrícola foi sobretudo prejudicada pela seca, originando indemnizações que ascenderam a 600 milhões de reais (131,5 milhões de euros) e pela ocorrência de granizo, responsável por indemnizações da ordem de 201 milhões de reais (44 milhões de euros).

“O cálculo dessas indemnizações abrange as contratações de apólices do PSR, equivalentes a 45% de todas as operações de seguro rural contratadas em 2018 nas modalidades passíveis de subvenção”, esclarece o ministério brasileiro. Do total de recursos pagos pelas seguradoras, 36% contemplaram os produtores do Paraná, 21% os do Rio Grande do Sul, 11% os de Goiás, 11% os de Mato Grosso do Sul, 8% os de São Paulo e o restante os produtores dos restantes estados.