Seis sugestões de leitura para o regresso ao trabalho

Setembro é o mês de regresso ao trabalho e a leitura ser uma boa uma ajuda neste momento de transição ou de recomeço. O regresso à rotina pode ser uma boa altura para retomar os hábitos de leitura.

Em conjunto com a livraria Wook, sugerimos seis livros a não perder no início do ano, nas áreas de gestão e liderança. Na rentrée pode esperar por três pré-lançamentos, “Vender É Humano, de Daniel H. Pink., “O Gestor Eficaz” de Peter Drucker e “Elon Musk – O Homem de Ferro” de Jessica Easto.

Vender é Humano, de Daniel H. Pink

O jornalista e escritor norte-americano Daniel H. Pink é famoso pelos seus livros sobre trabalho, gestão e ciência comportamental, com destaque para os best sellers do The New York Times “Quando” (2018) e “Drive” (2017). “Vender é Humano” é um dos pré-lançamentos agendados para setembro e traz uma nova perspetiva sobre arte e a ciência das “vendas”. Neste caso, pode tratar-se de “vender” uma história, uma ideia ao colega, à chefia ou a eventuais investidores, etc. A forma como um líder tenta motivar os trabalhadores também tem por base algumas técnicas de persuasão, defende o autor, que tem como base as mais recentes descobertas nas áreas da economia, da psicologia e da ciência.

“O Gestor Eficaz” de Peter Drucker

O economista e consultor administrativo austríaco Peter Drucker é considerado um dos “pais da administração moderna”. Ao longo da vida, escreveu livros que são hoje considerados os grandes clássicos literários da Gestão. O “Gestor eficaz” é a versão traduzida em português do clássico “The Effective Executive”, sendo por isso uma obra a não perder no começo do novo ano. Numa obra considerada “intemporal”, o autor partilha o conhecimento e apresenta as práticas essenciais para atingir a máxima produtividade e sucesso. Drucker é o autor de livros “Autogestão e o Gestor Eficaz” e “A Teoria do Negócio”.

“Elon Musk – O Homem de Ferro”, de Jessica Easto

É o segundo livro da autora independente de Chicago, nos EUA, Jessica Easto. No livro de título original “Rocket Man – Elon Musk in His Own Words”, Jessica Easto relata a história do empresário e empreendedor multimilionário norte-americano Elon Musk, fundador do PayPal e da Tesla, e cofundador da agência espacial SpaceX.











“Scrum – A Gestão Ágil de Projetos”, de João Paulo Pinto e Christiana Tscharf

O livro tem como base o método “scrum”, inicialmente utilizado exclusivamente na área de desenvolvimento e gestão de software, mas que tem entrado na área da gestão de projetos. Esta obra é um guia para todos os profissionais que queiram melhorar a gestão, o desempenho e os resultados dos seus projetos. Em 2014, João Paulo Pinto lançou o livro “Pensamento Lean – A Filosofia das Organizações Vencedoras”, no qual explica a ferramenta de liderança e gestão designada “pensamento magro”. Em 2018, Christiana Tscharf lançou o livro “Lean Coaching – Ferramentas de Desenvolvimento Pessoal”.

“Wise Guy”, de Guy Kawasaki

“Wise Guy” foi lançado em fevereiro deste ano e reúne um conjunto de histórias, escritas na primeira pessoa pelo ícone de Silicon Valley e pai do culto “Macintosh”, Guy Kawasaki. O havaiano integrou a Apple na década de 80, onde ocupou os cargos de software evangelist e chief evangelist. Tornou-se o principal responsável pela criação e, mais tarde, rejuvenescimento do culto Macintosh. Recentemente, cofundou o site Alltop.com e foi sócio fundador da Garage Technology Ventures.

Em “Wise Guy” partilha histórias pessoais, tais como a educação dos filhos ou as experiências e os valores morais que conduziram o seu sucesso. É autor de obras como “Encantamento – A Arte de Transformar Emoções, Ideias e Atitudes”, que foi considerado um dos melhores livros sobre Gestão em 2011 e integrou o top10 dos livros mais vendidos na Amazon no mesmo ano. Em 2015, lançou o livro “Art Of The Start 2.0”.

“Principles”, de Ray Dalio

Ray Dalio é um dos empreendedores de maior sucesso do século XX. Em 1975, fundou a empresa Bridgewater Associates, a partir do seu apartamento em Nova Iorque, que se tornou uma das maiores empresas de gestão de investimento do mundo. A companhia foi considerada pela revista Fortune uma das mais importantes empresas privadas dos EUA, e Ray Dalio foi chamada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, pela revista Time.

“Principles” ainda não está traduzido para português. No livro, publicado em 2017, Ray Dalio partilha os maiores ensinamentos do seu percurso profissional e revela os segredos do sucesso. Dalio é conhecido por defender uma “transparência radical” nas organizações. Citado pela CNBC, Ray Dalio destaca quatro livros “imperdíveis”, e que tiveram um grande impacto na sua vida: “O Herói de Mil Faces», de Joseph Campbell; “12 Lições da História – Para Entender o Mundo”, de Will e Ariel Durant, “O Rio que Saía do Éden”, de Richard Dawkins e “Super Mind” de Norman Rosenthal, o livro que o inspirou para meditar.