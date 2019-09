A liderança da PT Empresas vai mudar. Depois da saída de João Sousa para a administração dos CTT, a Altice revela que “vai proceder a uma reorganização do Segmento Empresarial”, desde logo com uma nova liderança, que será conhecida nos próximos dias, vinda do setor das telecomunicações. Mas as mudanças não ficarão por aqui, e à semelhança do que sucedeu noutras áreas, deverá haver uma uniformização da marca. Será, portanto, o fim da última ligação ao universo PT.

“A Altice Portugal há algumas semanas escolheu o novo líder para esta área do Grupo, o qual será anunciado nos próximos dias, tendo já definido com o futuro Administrador do Segmento Empresarial uma estratégia e um novo caminho, que se concretizem numa revitalização dos Serviços Empresariais,”, revela o grupo em comunicado. A mudança da marca não é ainda explicitada, mas a uniformização das marcas do grupo levará, no curto prazo, a transformar a PT Empresas em Altice Business — a designação deste segmento em França – ou em Altice Negócios.

