O Novo Banco terminou 2018 com 36 grandes devedores em situação de incumprimento, mais três do que registava a meio do ano, os quais tinham gerado uma perda total de 4.150 milhões de euros ao banco liderado por António Ramalho.

Este número foi atualizado esta terça-feira pelo Banco de Portugal por referência a 31 de dezembro de 2018. O supervisor bancário estava obrigado a fazer esta atualização devido à lei dos grandes devedores aprovada pelo Parlamento em fevereiro e que determina que sejam conhecidas as grandes posições financeiras em situação de incumprimento num banco sempre que este recorra a um fundo público. Foi o caso do Novo Banco que, por causa dos prejuízos de 2018, pediu uma compensação financeira ao Fundo de Resolução no âmbito do mecanismo de capital contingente.

Na anterior lista, referente a 30 de junho de 2018, eram 33 os grandes grupos económicos cujas dívidas ao Novo Banco eram superiores a 43,3 milhões de euros e estavam em default. Nesse momento, estes grandes devedores geravam uma perda de 3.542 milhões de euros.

Seis meses volvidos, a lista aumentou: são agora 36 os grupos económicos em incumprimento perante o Novo Banco, representando uma perda de 4.150 milhões.

