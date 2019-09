A administração do Banco Montepio sofreu uma baixa. Luís Eduardo Henriques Guimarães renunciou ao cargo de vogal não executivo do Conselho de Administração, anunciou a instituição financeira em comunicado enviado à CMVM. Renúncia aumenta clima de tensão na gestão do banco.

“Informa-se que o Senhor Doutor Luís Eduardo Henriques Guimarães apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal não executivo do Conselho de Administração do Banco Montepio, bem como ao cargo de Presidente da Comissão de Auditoria”, reve a nota enviada ao regulador do mercado de capitais.

(Notícia em atualização)