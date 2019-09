Morreu o advogado e antigo ministro André Gonçalves Pereira

André Gonçalves Pereira morreu esta segunda-feira, aos 83 anos, vítima de doença prolongada, revelou o Expresso. Advogado e professor de Direito Internacional, André Gonçalves Pereira foi ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo liderado por Francisco Pinto Balsemão, um dos seus mais próximos.

O antigo ministro lecionou Direito tanto em instituições nacionais como estrangeiras, nomeadamente na Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Complutense de Madrid e na Universidade Columbia. André Gonçalves Pereira foi também administrador não executivo da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo sido nomeado em 2002.

Em 2006 foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal, sendo que antes tinha já recebido a distinção de Grande-Oficial da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo de Portugal, em 1983. No início da década de 80 recebeu também condecorações no Brasil e na Bélgica.

(Notícia atualizada às 20h45)