Foram quase dois milhões de pessoas a voar nos aviões da TAP em agosto, um aumento de 11,3% face ao mesmo mês do ano passado, revelou a empresa esta segunda-feira. Estes números permitiram alcançar um “recorde de melhor agosto de sempre” em termos de passageiros.

“A TAP transportou no mês de agosto mais de 1,7 milhões de passageiros, mais 174 mil do que no mesmo mês do ano passado”, referiu a companhia aérea nacional, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Entre janeiro e agosto, foram transportados nos aviões da TAP mais de 11,3 milhões de pessoas, mais 6,7% do que no mesmo período do ano passado.

Neste balanço do verão, a empresa destaca a “recuperação do mercado brasileiro”, que “influenciou o aumento consecutivo no número de passageiros transportados nas rotas do Brasil”. Depois de um primeiro trimestre com pouca procura, agosto observou um aumento de 11,2% nos clientes.

Contudo, o maior aumento, em valor absoluto, foi na Europa com mais 79 mil passageiros transportados, uma subida de 8,5% face ao período homólogo. Destaque para a América do Norte a seguir, com 39 mil passageiros, registando a maior subida de todos os mercados (51,7%). “Entre janeiro e agosto, a TAP transportou para Portugal mais 35 mil passageiros provenientes da América do Norte que ficaram pelo menos uma noite no país”.

Agosto foi também o mês em que a companhia nacional transportou mais passageiros nas rotas dos Açores e da Madeira, alcançando os 165 mil no conjunto das rotas.

As novas rotas inauguradas pela TAP este ano contribuíram com mais 99 mil passageiros transportados ao longo de agosto, sendo que as da Europa contribuíram com mais 56 mil passageiros, as do Atlântico Norte com mais 29 mil e as do Médio Oriente (Telavive) com mais nove mil.