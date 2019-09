O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, saudou a ‘nova’ Comissão Europeia apresentada por Ursula von der Leyen, manifestando o desejo de começar a trabalhar com os novos comissários, entre os quais Elisa Ferreira, no reforço do euro.

“Saúdo a equipa de Von der Leyen para a Comissão Europeia e estou ansioso por começar a trabalhar de perto com os seus comissários no nosso objetivo comum de reforçar o euro”, escreveu o presidente do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro na sua conta oficial na rede social Twitter, pouco depois de Von der Leyen ter anunciado a distribuição de pelouros no seu futuro colégio.

Entre os comissários com quem Centeno trabalhará mais de perto, conta-se a comissária designada por Portugal, Elisa Ferreira, já que Ursula Von der Leyen atribuiu-lhe a pasta da Coesão e Reformas, contando-se entre as suas ‘missões’ – descritas numa carta enviada pela presidente eleita à comissária – a implementação do futuro instrumento orçamental para a competitividade e convergência na zona euro, no qual o Eurogrupo está a trabalhar, com um mandato do Conselho Europeu.

Ursula von der Leyen dirigiu uma carta a cada um dos seus 26 comissários, explicando-lhes o que espera deles, e na missiva dirigida a Elisa Ferreira, divulgada em Bruxelas, aponta que lhe caberá também “trabalhar com os colegisladores em busca de um acordo atempado em torno do programa de apoio às reformas e ao instrumento orçamental para a Convergência e Competitividade na zona euro” e, uma vez acordados, “assegurar a sua plena implementação”.

Elisa Ferreira, 63 anos, foi ministra dos governos chefiados por António Guterres, primeiro do Ambiente, entre 1995 e 1999, e depois do Planeamento, entre 1999 e 2002, foi eurodeputada entre 2004 e 2016, tendo ocupado desde setembro de 2017 o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal.

A futura comissária, a primeira mulher portuguesa a integrar o executivo comunitário desde a adesão de Portugal à comunidade europeia (1986), sucederá a Carlos Moedas, que foi comissário indicado pelo anterior governo PSD/CDS-PP, e que teve a seu cargo a pasta da Investigação, Ciência e Inovação e foi nomeado em novembro de 2014.