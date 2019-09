Porto Law é a nova sociedade de advogados portuguesa

Abriu uma nova sociedade de advogados em Portugal. A Porto Law | BMFS Advogados, SP, RL situa-se na cidade invicta e foi fundada pelos sócios João Nuno Barros, Fábio Nave Moreira e Pedro Ferreira de Sousa.

A Porto Law é uma sociedade criada a partir de uma visão comum: a prestação de serviços jurídicos de excelência, com o foco no rigor técnico, na inovação das soluções e nos interesses e preocupações do cliente.

“Assentando a sua atividade no acompanhamento próximo e personalizado, de modo a encontrar as melhores soluções para cada caso concreto, a Porto Law | BMFS Advogados, SP, RL apresenta uma vocação full-service, encontrando-se preparada para prestar serviços jurídicos nas mais variadas áreas do direito“, refere a sociedade em comunicado.

A sociedade de advogados opera a partir da cidade do Porto, mas a sua atividade assume âmbito nacional e internacional.